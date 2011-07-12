Добкін відпочине на Волзі

Харків. 12 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН піде у відпустку з 14 липня.

Як пояснив на прес-конференції губернатор, його відпустка становить 30 календарних днів і за законом він має право розділити її на декілька частин.

«Моя відпустка складається з 30 календарних днів, які я розбив на 3 частини: я був тиждень у відпустці, цей тиждень перебуваю на роботі, з 14 липня я йду ще на тиждень і їду на Волгу на рибалку - я традиційно це роблю кожного року. Потім я повернуся, тиждень відпрацюю і два тижні проведу зі своїми дітьми, після чого з 15 серпня і до кінця року буду працювати в Харківській області», - розповів М.ДОБКІН.