Кернес - комуністам: а хто прибрав пам`ятник Леніну й Сталіну?

Харків. 21 липня. УНІАН. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС прокоментував вимоги комуністів про його відставку, які були озвучені 19 липня під час акції протесту обкому КПУ проти перенесення монумента на честь проголошення радянської влади в Україні з площі Конституції.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

«Я їм не забороняю, бо в кожного свої примхи. Усе можна зрозуміти, коли це має здоровий глузд. Згадайте, у парку ім. Горького, на місці пам`ятника Горькому, за радянських часів стояв пам`ятник Леніну і Сталіну, і хто його прибрав? Самі комуністи! А це були їхні вожді! Проте вони вже цього не пам`ятають. Тому я не проти будь-яких розважливих дій, якщо комуністи гадають, що мають для цього підстави. Почекаємо, чим це закінчиться», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Харкові на площі Конституції представники КПУ провели акцію протесту проти демонтажу та перенесення з центральної частини міста монументу на честь проголошення радянської влади в Україні. Комуністи заявили, що домагатимуться відставки Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА.