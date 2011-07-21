Кернес - комуністам: а хто прибрав пам`ятник Леніну й Сталіну?
«У кожного свої примхи»...
Харків. 21 липня. УНІАН. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС прокоментував вимоги комуністів про його відставку, які були озвучені 19 липня під час акції протесту обкому КПУ проти перенесення монумента на честь проголошення радянської влади в Україні з площі Конституції.
Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.
«Я їм не забороняю, бо в кожного свої примхи. Усе можна зрозуміти, коли це має здоровий глузд. Згадайте, у парку ім. Горького, на місці пам`ятника Горькому, за радянських часів стояв пам`ятник Леніну і Сталіну, і хто його прибрав? Самі комуністи! А це були їхні вожді! Проте вони вже цього не пам`ятають. Тому я не проти будь-яких розважливих дій, якщо комуністи гадають, що мають для цього підстави. Почекаємо, чим це закінчиться», - сказав Г.КЕРНЕС.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Харкові на площі Конституції представники КПУ провели акцію протесту проти демонтажу та перенесення з центральної частини міста монументу на честь проголошення радянської влади в Україні. Комуністи заявили, що домагатимуться відставки Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА.