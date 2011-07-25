У Лозовій біля супермаркету затримали чоловіка з гранатою
08:12, 25 липня 2011Харьків
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Міліція встановлює мета придбання
Харків. 25 липня. УНІАН. У Лозовій Харківської області 21 липня близько 14.00 поруч із супермаркетом на території 3-го мікрорайону правоохоронці затримали чоловіка з гранатою «Ф-1».
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Граната направлена на дослідження до експертної служби. Місце та мета придбання встановлюються.
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