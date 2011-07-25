У Лозовій біля супермаркету затримали чоловіка з гранатою

Харків. 25 липня. УНІАН. У Лозовій Харківської області 21 липня близько 14.00 поруч із супермаркетом на території 3-го мікрорайону правоохоронці затримали чоловіка з гранатою «Ф-1».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Граната направлена на дослідження до експертної служби. Місце та мета придбання встановлюються.