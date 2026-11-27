Трейдери також впевнені у підвищенні відсоткової ставки ФРС наступного місяця.

Долар готується до найтривалішої щомісячної серії зростання за останні два роки, оскільки діяльність компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, та підвищення процентних ставок стимулюють попит на захищені активи, пише Bloomberg.

Індекс Bloomberg Dollar Spot у листопаді зріс на 1,9%, що дозволяє йому третій місяць поспіль демонструвати зростання. Долар зміцнився щодо всіх валют G10, включаючи японську єну та швейцарський франк.

Падіння акцій технологічних компаній у поєднанні зі стійким економічним зростанням та підвищеною інфляцією в США сприяло зміцненню долара протягом останніх трьох місяців.

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Трейдери вже повністю заклали в ціни ймовірність підвищення відсоткової ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця (0,25%), а також припускають можливість ще двох підвищень до середини наступного року.

Деякі стратеги з Уолл-стріт очікують, що зміцнення долара триватиме і у 2027 році. Вони вказують на те, що масштабні інвестиції у сферу штучного інтелекту – які викликають нервозність на фондових ринках – водночас слугують рушієм економічного зростання США та притоку капіталу. Долар отримав підтримку завдяки тому, що іноземні інвестори конвертують свої національні валюти для купівлі акцій американських компаній, які використовують ці технології.

Нещодавній розпродаж акцій викликав побоювання щодо тривалості буму у сфері штучного інтелекту, що спровокувало різкі коливання на світових ринках. За оцінкою Goldman Sachs, у таких умовах долар став "найкращим захисним активом", тоді як у MUFG вважають, що підтримку валюті також надає перспектива вищих відсоткових ставок.

Сильні позиції американської економіки підкріплюють переконання інвесторів у тому, що дохідність у США, ймовірно, залишатиметься високою – навіть попри те, що останні розпродажі активів поставили це під сумнів, зазначають аналітики MUFG.

Ситуація на фінансових ринках – головні новини

На початку листопада, після приголомшливої перемоги демократів на проміжних виборах в США, акції світових компаній різко впали, а долар досяг місячного мінімуму.

Вітчизняні банкіри прогнозують, що у грудні курс долара в Україні може коливатися в межах 45-46 грн. В окремі періоди готівковий курс продажу може сягати 46,5-47 грн.

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