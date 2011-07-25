Металіст зіграв унічию з Таврією
08:17, 25 липня 2011Харьків
0 0
Наступна гра – з Волинню
Харків. 25 липня. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию у виїзному матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу із сімферопольською Таврією.
Гра, що пройшла в суботу на стадіоні «Локомотив» у Сімферополі, завершилася з рахунком 0:0.
Склад Металіста: Дишленковіч - Папа Гуйе, Обрадовіч, Торрес (Валяєв, 46), Вільягра (Воробей, 88), Фініньо, Едмар, Крістальдо (Ткачов, 58), Девіч, Хавьєр, Єременко.
Запас: Стариков - Шелаєв, Воробей, Березовчук, Романчук.
Попередження отримав Євременко.
Набравши у трьох іграх 5 очок, Металіст посідає 7 місце у турнірній таблиці Чемпіонату.
Наступний матч харківський клуб проводить 29 липня у Луцьку з місцевою Волинню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter