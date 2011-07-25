Металіст зіграв унічию з Таврією

Наступна гра – з Волинню

Харків. 25 липня. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию у виїзному матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу із сімферопольською Таврією. Гра, що пройшла в суботу на стадіоні «Локомотив» у Сімферополі, завершилася з рахунком 0:0. Склад Металіста: Дишленковіч - Папа Гуйе, Обрадовіч, Торрес (Валяєв, 46), Вільягра (Воробей, 88), Фініньо, Едмар, Крістальдо (Ткачов, 58), Девіч, Хавьєр, Єременко. Запас: Стариков - Шелаєв, Воробей, Березовчук, Романчук. Попередження отримав Євременко. Набравши у трьох іграх 5 очок, Металіст посідає 7 місце у турнірній таблиці Чемпіонату. Наступний матч харківський клуб проводить 29 липня у Луцьку з місцевою Волинню.

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