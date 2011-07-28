Харківська область та іранська провінція Ісфаган підписали Меморандум про співпрацю

Харків. 28 липня. УНІАН. Торговельно-промислові палати Харківської області та іранської провінції Ісфаган підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після офіційної зустрічі керівництва Харківської області та офіційної делегації Ісламської Республіки Іран сказав начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Анатолій ПЕДЕШКО.

Він підкреслив, що з боку іранської сторони відмічений високий інтерес до поглиблення економічного і культурного співробітництва з Харківською областю. Підписання Меморандуму дає можливість підприємствам і бізнесу регіонів укладати конкретні контракти з метою подальшої взаємовигідної співпраці

«Це загальносвітова і європейська практика - всі зовнішньоекономічні контракти і операції полягають через торговельно-промислові палати. Позиція керівництва області полягає в тому, щоб ми активізували зовнішньоекономічну діяльність. Другий напрям - це залучення інвестицій. Відповідний інтерес є як з боку іранської сторони, так і з боку Харківської області», - сказав А.ПЕДЕШКО.

Він відзначив, що в 1-му півріччі 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з Харківської області до Ірану зріс на 73%, імпортні постачання іранської продукції в Харківську область - на 50%.

Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ відзначив високу вірогідність розширення співпраці в галузі промислового будівництва, будівництва метро, літакобудування.