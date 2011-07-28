Сапронов: перешкод для зростання співпраці з провінцією Ісфаган немає

Харьков. 28 июля. УНИАН. Сьогодні немає перешкод для збільшення торговельно-економічного співробітництва між Харківщиною та провінцією Ісфаган.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав віце-губернатор Юрій САПРОНОВ за результатами роботи круглого столу з представниками провінції Ісфаган Ісламської Республіки Іран.

Він поінформував, що торговий обіг між Іраном та Україною сьогодні становить трохи більше 1 млрд. дол., торговий оборот Ірану з іншими окремими країнами СНД становить не менше 2 млрд. дол. У той же час зовнішньоторговельний оборот Ірану з Туреччиною - 30 млрд. дол.

«Так що потенціал у нас величезний. Перелік інтересів в іранців дуже широкий, можна брати будь-яку галузь в Харкові - будь то машинобудування, верстатобудування, хімічна промисловість та інше - і наповнювати її реальними контрактами з іранського боку. Протягом місяця ми оформимо наш взаємний інтерес в «дорожню карту» і почнемо працювати», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Заступник голови облдержадміністрації також поінформував, що наступного року планується візит делегації керівників харківських підприємств у провінцію Ісфаган.

Як повідомляв УНАН, 27 липня у Харкові торговельно-промислові палати Харківської області та іранської провінції Ісфаган підписали Меморандум про співпрацю. Коментуючи підписання документа, Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ відзначив високу вірогідність розширення співпраці в галузі промислового будівництва, будівництва метро, літакобудування.