Чернов підсилює керівництво Асоціації ОМС

Харків. 29 липня. УНІАН. На засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, які відбулися 28 липня, обрано двох віце-президентів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, Володимир БЄЛИЙ, Богодухівський міський голова, буде відповідати за роботу секції Асоціації міст обласного та районного значення і селищ, які є районними центрами.

Світлана ШУМЕЙКО, високопільський сільський голова Валківського району, координуватиме роботу секції Асоціації сіл та селищ.

Степан МАСЕЛЬСЬКИЙ, голова Балаклійської районної ради, якого віце-президентом Асоціації обрано раніше, відповідатиме за роботу секції районних рад.

У зв’язку з обранням віце-президентів та створенням секцій Асоціації, що є робочим органом Асоціації з виконання завдань по окремим напрямках роботи, до Статуту Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області були внесені зміни.

Як зазначив президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, «у червні цього року Світлана ШУМЕЙКО сформувала делегацію сільських та селищних голів з числа членів Асоціації та разом з ними взяла участь засіданні Всеукраїнської Асоціації голів сільських та селищних рад України «Розвиток сільських територій – основа аграрної стратегії України», що проходило в Києві. Тобто робота секцій розпочалася, але її керівникам потрібен відповідний статус в Асоціації, для належного представлення інтересів не тільки в Харківської області, але й за її межами та за кордоном».