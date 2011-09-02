У Харкові з приміщення виселяють «останні українські організації»

Харків. 2 вересня. УНІАН. У Харкові за рішенням Харківського апеляційного господарського суду з орендованого приміщення виселяють Спілку української молоді (СУМ) та громадську організацію «Спадщина».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10.00 до приміщення СУМ за адресою вулиця Сумська, 44/2 прибув судовий виконавець, який зачитав відповідне рішення суду.

Вхід до будинку перекривають близько десяти працівників міліції. Вони не пропускають всередину представників преси та членів організації. Близько 12.00 члені СУМ почали виносити з приміщення майно організацій та завантажувати його до автомобілів.

За словами голови Харківської міського осередку товариства «Спадщина» Валерія ДЯЧЕНКА, реальних причин для розривання угоди про оренду приміщення та виселення з нього організацій немає, а «судовий виконавець оголосив тільки формальні причини», на які спирався суд при винесенні рішення.

В.ДЯЧЕНКО висловив здивування тим, що судові виконавці почали виконувати рішення «миттєво», незважаючи на те, що організації, згідно із законодавством, мали змогу ще протягом 10 діб оскаржити рішення.

Голова СУМ Роман ЧЕРЕМСЬКИЙ підкреслив, що «рішення незаконне» та повідомив, що «останні українські організації» в Харкові оскаржуватимуть рішення Харківського апеляційного господарського суду. Він зауважив, що наразі СУМ та «Спадщина» не мають іншого приміщення, до якого б вони мали змогу переїхати.

Член Харківської правозахисної групи (ХПГ) Інна ЗАХАРОВА повідомила кореспондентові УНІАН, що після відповідного звернення СУМ та «Спадщини» юристи ХНГ «оскаржуватимуть виселення» цих організацій у Європейському суді.