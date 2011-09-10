Сьогодні відбудеться 10-й етнофестиваль «Печенізьке поле»

Харків. 10 вересня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області відбудеться Х етнофестиваль «Печенізьке поле».

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно фестиваль проходитиме на березі Печенізького водосховища, що на річці Сіверський Дінець.

Цього разу на «Печенізькому полі», крім головної сцени, буде представлений ряд інших майданчиків, зокрема, «Місто майстрів», «Печенізька мозаїка», «Дитяча галявина», «Повітряні перехрестя», «Козацька застава».

За словами організаторів, однією з основних особливостей нинішнього фестивалю є те, що виступи на центральному майданчику почнуться не ввечері, як у попередні роки, а з 13-ї години.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав журналістам, що, беручи до увагу попередні фестивалі, не сумівається в гарній організації нинішнього свята. «Цього разу я попросив організаторів урахувати два моїх побажання: ніякого алкоголю та участь укриїнських виконавців», - сказав губернатор.

На головному фестивальному майданчику з 13.00 почнуться виступи фольклорних колективів Харківської області, а також виступлять групи «ТамДеМи», «Dream West», «Село і люди», відбудеться концерт Слобожанського ансамблю пісні і танцю. Протягом дня на інших майданчиках виступатимуть творчі колективи Харківщини.

О 20.00 розпочнеться гала-концерт, у якому візьмуть участь групи «Мандри», Lama, «Дюк Тайм», «Гайдамаки», «Друга ріка» та Театр тіней. Перед концертом відбудеться нагородження переможців конкурсів.

На головному фестивальному майданчику також відбудеться конкурс «Красуня фестивалю», в якому візьмуть участь найкрасивіші дівчата з усіх куточків Харківської області, а на допоміжному майданчику діятиме етнокараоке.

Протягом всього фестивального дня ведучими концертів і конкурсів будуть Богдан БЕНЮК, Андрій ДОМАНСЬКИЙ та Олександр ПЕДАН.

На майданчику «Дитяча галявина» для юних відвідувачів фестивалю працюватимуть аніматори, дадуть вистави цирк «Бенефіс», ляльковий театр, харківський ТЮГ та театр «Дім».

Відвідувачі фестивалю зможуть пригоститися козацькою юшкою і незліченною кількістю інших страв. Гостей свята чекають конкурси, вікторини та майстер-класи. Також увазі глядачів буде представлено «Поросячі перегони».

Наприкінці гостей фестивалю чекає фаєр-шоу на воді та святковий феєрверк.