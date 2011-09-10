У школах Харківщини зросло число першокласників

Харків. 10 вересня. УНІАН. Цього року у школах Харківської області першокласників на 4 тисячі більше, ніж випускників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в ефірі обласного радіо заступник голови Харківської обларади Людмил ДАВИДОВА.

За її словами, на сьогодні у сфері освіти і виховання для обласної влади пріоритетним напрямком стає, зокрема, відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, оскільки намітилася тенденція повернення молоді до перспективних населених пунктів.

«В регіоні на 100 місць у дитячих садках претендує 111 малюків, незабаром це навантаження збільшиться, оскільки до перспективних населених пунктів повертається молодь. Саме тому пріоритетним напрямом діяльності для обласної влади є відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, зміцнення матеріальної бази шкіл не лише районних центрів, а й селищ та сіл», - сказала Л.ДАВИДОВА.

За її даними, сьогодні в Харківській області функціонує 955 навчальних закладів. На підготовку їх до навчального року та проведення поточних і капітальних ремонтів з бюджетів усіх рівнів було виділено 28,8 млн.грн. Цього року в області відкрито 7 дошкільних навчальних закладів, 7 груп на 106 дітей. До кінця 2011 планується відкриття ще 30 дошкільних закладів, 46 груп на 816 дітей. Діти 5-річного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.