У Харкові до Євро-2012 відкрили Школу волонтерів

Харків. 10 вересня. УНІАН. У Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012 відкрили Школу волонтерів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в рамках церемонії відкриття школи пройшла презентація проекту «Стань волонтером приймаючого міста» та відкритий урок для популяризації волонтерського руху.

Директор Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» Тетяна ДРОЗДОВА повідомила, що сьогодні у школі вже зареєструвалося понад 230 осіб. При цьому, за її словами, стати волонтером може стати кожен, хто принаймні на базовому рівні володіє англійською мовою.

Т.ДРОЗДОВА повідомила, що під час Євро-2012 у Харкові будуть працювати 500 волонтерів.

«Ми провели анкетування серед усіх вузів різних рівнів акредитації. За даними анкет, охочих стати волонтерами в Харкові серед студентів близько 2,5 тисяч. З них ми будемо обирати 500 найкращих, які й представлятимуть наше місто під час проведення чемпіонату Євро-2012», - сказала вона.

Заступник директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту - начальник управління у справах сім’ї та молоді Харківської міськради Костянтин ПІДГОРНИЙ наголосив, що харківські волонтери стануть «обличчям міста» під час чемпіонату Євро-2012, та висловив переконання, що вони впораються з усіма поставленими завданнями.