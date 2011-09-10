Металіст зіграв унічию з Арсеналом
21:22, 10 вересня 2011Харьків
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Харків. 10 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу не зміг здолати київський Арсенал.
Матч щойно завершився на ОСК «Металіст», рахунок 0:0.
Зігравши 9 матчів, підопічні Мирона МАРКЕВИЧА набрали 19 очок і залишаються на 3-й сходинці турнірної таблиці. Попереду Шахтар (23) і Динамо (у киян 20 очок і гра в запасі; завтра вдома вони приймають Іллічівця, який знаходиться на 10-му місці).
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