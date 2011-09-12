Харків отримає на ремонт доріг 180 млн. грн.

Харків. 12 вересня. УНІАН. До кінця вересня 2011 року на ремонт доріг у місті Харкові з державного бюджету надійде 180 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«По дорогах фінансування має йти таким чином: до кінця тижня Харків має отримати 50 млн. грн., до 1 жовтня - ще 130 млн. грн. Це на підготовку доріг саме в місті Харкові », - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, місто вже отримало гроші і розпочало роботи з розширення та реконструкції проспекту Гагаріна від перетину з проспектом 50-річчя СРСР до вулиці Аерофлотської. Крім цього, вже закінчений ремонт автодороги в напрямку селища Бабаї, в околицях якого знаходиться тренувальна база «Металіста».

Губернатор повідомив, що на сьогодні визначено ділянку дороги протяжністю 11 км на трасі міжнародного значення Київ - Харків - Довжанський, де буде проведено капітальний ремонт. М. ДОБКІН висловив надію на те, що наступного року буде ухвалене рішення і виділене фінансування на реконструкцію в повному обсязі цього автошляху.

«Якщо ми отримаємо фінансування на початку року, то до початку чемпіонату ми встигнемо», - наголосив М. ДОБКІН.