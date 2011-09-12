Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар і Динамо йдуть у відрив від Металіста
Харків. 12 вересня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 9-й тур Чемпіонату України з футболу
Зоря - Дніпро 2:0 (Хомченовський 44, Білий 83)
Оболонь - Металург 0:1 (Казарян 62)
Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Ворскла - Чорноморець 3:1 (Янузі 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донець 81)
Олександрія - Карпати 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51)
Металіст - Арсенал 0:0
Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)
Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80)
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Матчі 10-го туру призначені на:
16 вересня
Волинь (12) - Металург (10)
17 вересня
Іллічівець (8) - Зоря (10)
Карпати (6) - Оболонь (4)
Дніпро (9) - Таврія (14)
18 вересня
Чорноморець (5) - Динамо (23)
Кривбас (16) - Металіст (19)
Шахтар (23) - Ворскла (14)
Арсенал (13) - Олександрія (8)