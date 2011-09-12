Добкін вважає кандидатів від ПР явними фаворитами на виборах до парламенту

Харків. 12 версеня. УНІАН. На Харківщині кандидати від Партії Регіонів за мажоритарними виборчими округами є явними фаворитами на майбутніх парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної партійної організації Михайло ДОБКІН, відповідаючи на питання про підготовку партії до виборів 2012 року .

«Ні для кого не секрет, що той, хто йде від Партії Регіонів, є явним фаворитом на цих виборах. Ми не ведемо людей, які так чи інакше неоднозначно можуть сприйматися, ми ведемо людей, які мають авторитет як у Харкові, області, так і за її межами», - сказав М.ДОБКІН.

Він зауважив, що «має чітке розуміння» щодо списку кандидатів у депутати до Верховної ради України по Харківській області, однак відмовився його оголошувати, пославшись на відсутність кінцевого партійного рішення та рішення самих кандидатів.

Губернатор, говорячи про кандидатури Валерія ПИСАРЕНКА та Олександра КУЗЬМУКА, які часто стали бувати в регіоні, зазначив, що по Харківській області можуть балотуватися не тільки люди «з харківською пропискою», але й ті політики, які «для вирішення харківських проблеми використовують увесь свій авторитет».

«Сьогодні харківське лобі набагато ширше, і той же Валерій ПІСАРЕНКО, і Олександр КУЗЬМУК для вирішення харківських проблеми використовують увесь свій авторитет, усі свої зв’язки, і приносять багато користі. Це стосується і фінансування, і організаційних питань. Тому ми сьогодні можемо спиратися на серйозну групу депутатів, які лобіюють інтереси нашого регіону у Верховній Раді», - сказав М.ДОБКІН.

Він також зауважив, що при визначенні кандидатів від Партії Регіонів по мажоритарних виборчих округах до уваги будуть братися відповідні соціологічні дослідження.