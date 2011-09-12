Іван Ганзера з Харківщини переміг у телешоу «Голос країни»

Харків. 12 вересня. УНІАН. Співак з Харкіщини Іван ГАНЗЕРА став переможцем національному телевізійному конкурсу «Голос країни».

Оголошення переможця вокального шоу, яке тривало кілька місяців, відбулося у неділю на телеканалі 1+1.

І.ГАЗЕРУ привітав з перемогою голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«З великою радістю приєднуюся до численних вітань із перемогою в загальнонаціональному конкурсі. Золотий голос Харківщини став голосом України не тільки завдяки Вашому співочому таланту, але й пронизливій щирості, душевності, відкритості. Разом з Вами вірю, що цей приголомшливий успіх стане початком Ваших нових перемог в Україні і за її межами. Нехай Бог дарує Вам довгих і щасливих років життя», - зйдеться у вітальній телеграмі М.ДОБКІНА.