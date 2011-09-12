У Харкові покажуть фільм Михайла Кауфмана «Навесні»

Харків. 12 вересня. УНІАН. У Харкові в рамках проекту «Харьковская сирень. PS» відбудеться прем`єрний показ фільму Михайла КАУФМАНА «Навесні».

Пропоінформувала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ, повідомляє сайт ОДА.

Демонстрація фільму відбудеться 14 вересняо16.00в кінотеатрі ім. Довженка.

«Фільм цей унікальний. Таку роботу ми побачимо вперше», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

Вона нагадала, що в ході 2-го фестивалю «Харьковская сирень» в травні 2010 року був продемонстрований фільм режисера Дзиги ВЕРТОВА «Людина з кіноапаратом». Одним з операторів цього фільму був М.КАУФМАН – рідний брат Д.ВЕРТОВА. Фільм «Навесні» є власною режисерською роботою КАУФМАН, у ньому представлені кадри весни, кадри пробудження природи, і через їх призму – образ радянської держави, що відроджується.

«Фільм цікавий, особливо для тих, хто через призму кіноробіт простежує історію Радянського Союзу. Це 1929 рік», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

За її словами, перед сеансом виступить харківський кінознавець Володимир МІСЛАВСЬКИЙ, який детальніше розкаже про цей фільм і дасть відповіді на запитання глядачів. На показ також будуть запрошені студенти двох вузів, які готують фахівців сфери кіноіндустрії – державної академії культури та національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.

В.МАРЕНИЧ запросила харків`ян на сеанс і підкреслила, що перегляд буде безкоштовним.