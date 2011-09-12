Завтра на сході місцями невеликий дощ

Харків. 12 вересня. УНІАН. Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі, вдень до 26° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 вересня буде мінлива хмарність. Вночі, вранці в північних і західних, вдень в східних, більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, у східних, Чернігівській та Сумській областях 7-12°; вдень 21-26°, в південній частині місцями 28-31°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У столиці вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

12 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Одеси 17°; у Дніпрі біля Києва 19°.