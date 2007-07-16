Металіст розпочав з перемоги новий Чемпіонат України

Харків. 16 липня. УНІАН. З перемоги розпочав 17-й Чемпіонат України з футболу бронзовий призер минулорічного сезону харківський Металіст.

Як передає кореспондент УНІАН, у домашньому матчі в суботу харків’яни з рахунком 2:0 обіграли новачка вищої ліги Нафтовик-Укрнафту (Ахтирка).

Обидва голи у ворота суперників забив Марко ДЕВИЧ ( 22, 88).

Гра, яку дивилися 7 тисяч глядачів, проходила при температурі 28 градусів.

На післяматчовій прес-конференції старший тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ відзначив певну незбалансованість гри своїх підопічних на початку першого кола і висловився за необхідність доукомплектування команди.

Інша місцева команда ФК Харків свою першу гру чемпіонату зіграє з одеським Чорноморцем.