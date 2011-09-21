На економічний форум у Харків приїдуть представники 35 країн - Сапронов

Харьков. 21 сентября. УНИАН. 30 сентября в Харькове состоится 3-й Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире областного радио заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ.

По его словам, ожидается, что Форум соберет более 300 участников из 35 стран мира.

Главным партнером Форума в этом году, отметил Ю.САПРОНОВ, является всемирно известная компания, лидер в сфере консалтинга «PricewaterhouseCoopers».

Замгубернатора также сообщил, что 30 сентября в Формумев Харьковебудуть принимать участие такие известные компании, как американский инвестиционный фонд «SigmaBleyzer», Американская торговая палата, группа компаний «Shell», которая собирается работать в Харьковской области и активно выходит на харьковский рынок, один из мировых лидеров по производству продуктов питания – компания «Nestle», ЕБРР, Европейская бизнес-ассоциация и другие.

«Уже подтвердили участие послы КНДР, Вьетнама, Хорватии, временный поверенный Эстонии, Литвы, Словении, дипломаты Великобритании, Нидерландов, Польши и других стран», - сообщил Ю.САПРОНОВ.