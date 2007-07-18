Аграрії області намолотили перший мільйон тонн зерна

Харків. 18 липня. УНІАН. Аграрії Харківської області намолотили 1 мільйон тонн добірного зерна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, хліба зібрані з 52% площ ранніх зернових.

З нагоди цієї події голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ направив телефонограми на адресу Президента України та Прем’єр-міністра, у яких доповів про успіх аграріїв області.

Вітаючи хліборобів, губернатор зазначив, що урожай на полях області зібрано, незважаючи на складні погодні умови, які навесні і влітку негативно вплинули на посіви сільськогосподарських культур.