Сапронов: фермери мають знати, що їм вигідно

Харків. 28 вересня. УНІАН. Квота, надана ЄС для України на безмитне ввезення аграрної продукції, стимулюватиме розвиток українського сільського господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так прокоментував ситуацію заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Розширення експорту продукції АПК в країни ЄС дозволить фермерам, особливо тим, хто зараз вирощує овочі, збільшить рентабельність власного виробництва. Наші фермери звикли відразу продавати весь урожай через брак овочесховищ, ледве покриваючи собівартість продукції, тоді як перекупники роздувають ціну на закуплені у фермерів продукти», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Завдання для держави, додав він, - «збільшити кількість овочесховищ і прищепити сільгоспвиробникам культуру зберігання вирощеної продукції. Зробити це досить просто - достатньо показати фермерам, як вигідно продавати овочі в період міжсезоння, уникаючи перекупників».