У рамках роуд-шоу Харківщина представить 3 інвестпроекти

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У рамках роуд-шоу Харківська область представить три інвестиційних проекти.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, харківські інвестиційні проекти - агрокластер «Село майбутнього», технополіс «П`ятихатки» та IT-парк «Інтеллектроніка» - будуть представлені на світовому роуд-шоу, яке організує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами.

З боку Харківської облдержадміністрації представляти проекти буде начальник Головного управління економіки Сергій АВЕРШИН.

«Турне розпочнеться 31 жовтня в Лондоні, 2 листопада у нас Відень, 3 листопада - Франкфурт, 4 листопада - Мадрид, 14 листопада - Ель-Кувейт, 22 листопада - Стамбул, 24 листопада - Абу-Дабі», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що делегацію Харківської області на грудневому турне по Південно-Східній Азії попередньо очолить губернатор Михайло ДОБКІН.

«12 грудня ми будемо представляти проекти в Токіо, 13 грудня - в Осаці, 14 грудня - в Сеулі, 15 грудня - у Гонконгу, 19 грудня - в Шанхаї», - повідомив заступник губернатора.