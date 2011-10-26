Оголошено склад Металіста на гру з Карпатами
18:58, 26 жовтня 2011Харьків
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Початок матчу у Львові о 20.00
Харків. 26 жовтня. УНІАН. Оголошено склад Металіста на гру з Карпатами в 1/8 фіналу Кубка України з футболу.
Згідно з повідомленням на сайті ФК «Металіст», у Львові виступлять:Горяїнов, Романчук, Березовчук, Обрадович, Бордіян, Шелаєв, Валяєв, Торрес, Бланко, Ткачов, Кристальдо.
Запас: Старцев, Штетіна, Будник, Чонка, Єременко, Шопін.
Початог гри о 20.00.
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