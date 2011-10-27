У Харкові визначилися з базовими закладами охорони здоров'я до Євро-2012

Харків. 27 жовтня. УНІАН. На державному рівні для медичного забезпечення Євро-2012 року у Харківській області на сьогодні визначено три базові заклади охорони здоров`я.

Про це поінформував у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та адміністративно-господарського активу області заступник губернатора Ігор ШУРМА, передає сайт Харківської облдержадміністрації.

За його словами, це Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова та Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17.

І.ШУРМА зазначив, що для цих закладів галузевою державною програмою визначені джерела фінансування із державного та місцевого бюджетів у сумі 113 млн. грн., у тому числі із місцевих бюджетів – 47,12 млн. грн. На даний час в межах програми профінансовано 76,68 млн. грн. тільки за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Крім цього, у разі необхідності під час проведення матчів будуть додатково залучені кадрові та матеріально-технічні ресурси понад 20 спеціалізованих закладів охорони здоров’я різних профілів.

І.ШУРМА повідомив, що в 9 районах визначені притрасові лікарні, розроблено схему транспортування хворих із центральних районних лікарень до базових закладів. У приймальних відділеннях передбачене цілодобове чергування 208 медичних працівників та 56 волонтерів Харківського національного медичного університету.

Також визначено 11 закладів охорони здоров’я, які будуть забезпечувати медичну допомогу в 14 офіційних місцях приймаючого міста, де буде розгорнуто 20 тимчасових медичних пунктів, задіяні 237 медичних працівників та 34 волонтери Харківського національного медуніверситету.

За словами заступника губернатора, всього для забезпечення стаціонарної медичної допомоги під час чемпіонату буде виділено 2395 ліжок, що становить майже 10% від ліжкового фонду регіону.