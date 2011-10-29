Харківські чорнобильці звільнили захоплене приміщення Пенсійного фонду
Акцію протесту призупинено
Харків. 29 жовтня. УНІАН. Харківські чорнобильці, які 28 жовтня на знак протесту проти невиплати пенсій захопили приміщення Пенсійного фонду, звільнили його вночі і тимчасово припинили акцію протесту.
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ, призупинити акцію протесту було вирішено після переговорів з представниками влади, які прибули вчора ввевері на місце акції.
За його словами, заступник міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, керівники Пенсіного фонду та представники обласної прокуратури запевнели, що вони в міру своєї компетенції готові вирішувати питання і в понеділок у Пенсійному фонді та мерії мають пройти зустрічі «для обговорення наших вимог». «Люди мають надію, - сказав А.ГУБАРЄВ, - що їх почують».
Він повідомив, що пізно ввечері в заполеному приміщенні Пенсійного фонду перебувало близько 70 чорнобильців. «Опівночі, після переговорів, ті, хто ще залишався, а це вже невелика група людей, покинули приміщення. Розійшлися також активісти, які підтримували акцію протесту на площі поблизу пиміщення Держпрому», - сказав А.ГУБАРЄВ.
«Люди не вимагають чогось особливого, це не пільги, - наголосив А.ГУБАРЄВ, - люди вимагають компенсацій за своє втрачене здоров’я».
Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня, 28 жовтня, у Харкові група чорнобильців захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку із невиплатами пенсій. Учасники акції висунули вимоги: отримання гарантій щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді - грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області щодо порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом.