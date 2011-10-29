Харківські чорнобильці звільнили захоплене приміщення Пенсійного фонду

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Харківські чорнобильці, які 28 жовтня на знак протесту проти невиплати пенсій захопили приміщення Пенсійного фонду, звільнили його вночі і тимчасово припинили акцію протесту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ, призупинити акцію протесту було вирішено після переговорів з представниками влади, які прибули вчора ввевері на місце акції.

За його словами, заступник міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, керівники Пенсіного фонду та представники обласної прокуратури запевнели, що вони в міру своєї компетенції готові вирішувати питання і в понеділок у Пенсійному фонді та мерії мають пройти зустрічі «для обговорення наших вимог». «Люди мають надію, - сказав А.ГУБАРЄВ, - що їх почують».

Він повідомив, що пізно ввечері в заполеному приміщенні Пенсійного фонду перебувало близько 70 чорнобильців. «Опівночі, після переговорів, ті, хто ще залишався, а це вже невелика група людей, покинули приміщення. Розійшлися також активісти, які підтримували акцію протесту на площі поблизу пиміщення Держпрому», - сказав А.ГУБАРЄВ.

«Люди не вимагають чогось особливого, це не пільги, - наголосив А.ГУБАРЄВ, - люди вимагають компенсацій за своє втрачене здоров’я».

Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня, 28 жовтня, у Харкові група чорнобильців захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку із невиплатами пенсій. Учасники акції висунули вимоги: отримання гарантій щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді - грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області щодо порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом.