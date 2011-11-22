Сапронов про роль регіональної складової політики євроінтеграції

Харків. 22 листопада. УНІАН. Регіональна складова політики євроінтеграції - це саме той зріз, на якому інтеграційні зв`язки виявляються на практиці.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні під час сесійного засідання Робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво» віце-губернатор Юрій САПРОНОВ.

«Для Харківщини інтеграція в європейський економічний і культурний простір - це, в першу чергу, налагодження нових коопераційних зв`язків у сфері торгівлі, залучення інвестиційного капіталу, впровадження новітніх технологій у сфері управління і стратегічного менеджменту підприємств. Це широкий обмін з країнами Євросоюзу в культурній, науковій та інших сферах», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він поінформував, що сьогодні за обсягом прямих іноземних інвестицій Харківська область посідає третє місце в Україні, і значна частина від загального обсягу інвестицій належить саме країнам Євросоюзу. Тому впровадження європейських стандартів та підходів ведення бізнесу - одне з головних і першочергових завдань влади в Україні », - наголосив Ю.САПРОНОВ.