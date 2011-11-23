На Харківщині у лісосмузі знайшли тіло немовляти

Харків. 23 листопада. УНІАН. У Богодухові Харківської області внаслідок переохолодження померла новонароджена дитина.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Труп новонародженої дитини жіночної статі було виявлено 16 листопада близько 15.00 в лісосмузі поблизу вулиці Залізничної, розташованої неподалік від залізничного вокзалу в місті Богодухів.

Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, дитина народилася живою та доношеною. Смерть немовля настало внаслідок переохолодження. До цього часу особу жінки, яка народила дитину, не встановлено. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на розкриття тяжкого злочину.

За фактом слідчий відділ Богодухівського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини).