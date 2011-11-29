Суд визнав «Гутянський елеватор» забруднювачем повітря

Штраф - 51,3 тис. грн.

Харків. 29 листопада. УНІАН. Харківський апеляційний господарський суд стягнув із ТОВ «Гутянський елеватор» (Богодухівський район) 51,3 тис. грн. за несанкціонований наднормовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній екологічній інспекції, відповідне рішення суд ухвалив 23 листопада 2011 р. Виявивши на підприємстві наднормовий викид забруднюючих речовин, екоінспекція звернулася до прокуратури Богодухівського району, яка направила до суду позовну заяву про відшкодування заподіяних державі збитків. Суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі та зобов’язав підприємство компенсувати заподіяні державі збитки.

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