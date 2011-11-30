Завершилися матчі Ліги Європи в групах G-I

Останній, 6-й тур - 15 грудня

Харків. 30 листопада. УНІАН. Завершилисяматчі5-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I ГрупаG



Металіст -Аустрія4:1



Мальме- АЗ0:0



Післяп`яти ігор: Металіст - 13очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1



ГрупаH



Марібор -Брюгге3:4



Брага -Бірмінгем1:0



Післяп`ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7,Марібор- 1



ГрупаI



Ренн- Удінезе0:0



Селтік- Атлетіко0:1



Післяп`ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік - 5,Ренн- 3

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