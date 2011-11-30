Завершилися матчі Ліги Європи в групах G-I
22:30, 30 листопада 2011Харьків
0 0
Останній, 6-й тур - 15 грудня
Харків. 30 листопада. УНІАН. Завершилисяматчі5-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I
ГрупаG
Металіст -Аустрія4:1
Мальме- АЗ0:0
Післяп`яти ігор: Металіст - 13очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1
ГрупаH
Марібор -Брюгге3:4
Брага -Бірмінгем1:0
Післяп`ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7,Марібор- 1
ГрупаI
Ренн- Удінезе0:0
Селтік- Атлетіко0:1
Післяп`ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік - 5,Ренн- 3
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter