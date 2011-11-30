Завершилися матчі Ліги Європи в групах G-I

22:30, 30 листопада 2011
Харьків
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Останній, 6-й тур - 15 грудня

Харків. 30 листопада. УНІАН. Завершилисяматчі5-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахG-I

ГрупаG

Металіст -Аустрія4:1

Мальме- АЗ0:0

Післяп`яти ігор: Металіст - 13очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1

ГрупаH

Марібор -Брюгге3:4

Брага -Бірмінгем1:0

Післяп`ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7,Марібор- 1

ГрупаI

Ренн- Удінезе0:0

Селтік- Атлетіко0:1

Післяп`ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік - 5,Ренн- 3

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