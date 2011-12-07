П’ять родин чорнобильців отримають квартири
16:29, 07 грудня 2011Харьків
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Обіцяє влада
Харків. 7 грудня. УНІАН. Цього року 5 родин чорнобильців отримають квартири.
По це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.
За його даними, всього протягом 1993-2009 рр. в Харківській області забезпечено житлом 1863 родини громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
І.ШУРМА зазначив, що забезпечуються житлом лише родини з дітьми-інвалідами та частково інваліди I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
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