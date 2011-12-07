П’ять родин чорнобильців отримають квартири

Харків. 7 грудня. УНІАН. Цього року 5 родин чорнобильців отримають квартири.

По це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, всього протягом 1993-2009 рр. в Харківській області забезпечено житлом 1863 родини громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

І.ШУРМА зазначив, що забезпечуються житлом лише родини з дітьми-інвалідами та частково інваліди I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.