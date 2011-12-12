Металіст завершив 1-е коло премогою 3:1 над Олександрією

08:41, 12 грудня 2011
Харьків
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Остання гра сезону – в Лізі Європи

Харків. 12 грудня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу завдав у гостях поразки Олександрії.

Матч, що пройшов 10 грудня на стадіоні «Ніке» в Олександрії, завершився з рахунокм 3:1 на користь харків’ян.

Голи у Металіста забили Хав`єр (21), Девіч (65), Девіч (87), в Олександрії - Ксьонз (25).

Склад Металіста: Горяїнов, Пшеничних, Торсігльєрі, Папа Гуйе, Вільягра, Торрес (Крістальдо, 57), Едмар, Хав`єр, Соса, Тайсон (Бланко, 82), Девіч (Шелаєв, 88). Запасні: Старцев, Валяєв, Шелаєв, Бланко, Романчук, Крістальдо, Обрадовіч.

Попередження у харків`ян отримали: Торсігльєрі (13), Тайсон (17), Едмар (35), Торрес (54).

«У першому таймі Олександрія нас «зв`язала», нічого не даючи зробити, - сказав, коментуючи  матч, головний тренер Металіста Мирон Маркевич. - У гравців з`явилася нервозність, так що довелося їх заспокоїти, щоб виходили на другий тайм, ні про що не думаючи, а показували свій футбол».

Набравши у 20 турах 47 очко, Металіст завершив 1-е коло на третьому місці. У харків’ян 14 перемог, 5 нічиїх і 1 програш, 38 забитих і 16 пропущених м’ячів.

Показники лідерів національної першості після завершення 1-го кола:

Динамо 20  16  4  0  41-8    52 

Шахтар 20  16  3  1  54-12  51 

Останню гру в цьому сезоні Металіст проведе в рамках групового турніру Ліги Європи 15 грудня в Голландії з клубом AZ Алкмаар.

Становище у групі G після п`яти турів: Металіст - 13 очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1.

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