Ліві Харкова: наш адрес Советский Союз

Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харкові представники лівих політичних партій проводять мітинг із вимогою не парафувати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб, які зібралися на площі Свободи, тримають символіку Комуністичної партії робітників та селян, Прогресивно-соціалістиіної партії України, Всеукраїнського союзу робітників, громадської організації «Трудова Харківщина», а також транспаранти з написами «Не втягивайте Украину в НАТО!», «Регионалы, выполняйте свои предвыборные обещания».

Організатори акції підкреслили, що приймати рішення про підписання угоди з Європейським Союзом керівництво України має право лише після проведення з цього приводу всеукраїнського референдуму.

У цей же час активісти лівих політичних партій на площі Свободи розпочали збір підписів під листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з вимогою проведення цього референдуму.

Крім цього, мітингувальники вимагають вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Це, на їхню думку, «значно поліпшить економічний стан України». Відповідне звернення ліві також планують направити до керівництва країни та Харківської облдержадміністрації.