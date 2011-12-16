Добкін планує ознайомити Януковича з проектом адмінреформи

Харків. 16 грудня. УНІАН. В Харківській області розробляється пілотний проект адміністративної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував на прес-конфенеції у четвер голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, після завершення розробки проекту він має намір представити його Президенту Україну Віктору ЯНУКОВИЧУ. Якщо пропозиції відповідатимуть загальній концепції адміністративного реформування країни, то наприкінці квітня 2012 року на Раді регіонів, проведення якої планується в Харкові, може бути порушене питання про реалізацію пілотного проекту в Харківській області .

М.ДОБКІН зазначив, що проект адміністративної реформи в Харківській області харківськими науковцями розробляється вже кілька років. Фахівці намагаються врахувати всі взаємозв`язки, що існують у державних установах, починаючи від облдержадміністрації і закінчуючи медичними установи, школами та дитсадками. Проект визначає, зокрема, можливість оптимізації кількості задіяних в управлінні людей без погіршення якості послуг, що надаються владою.

«Сьогодні зарплата головного спеціаліста райдержадміністрації, мерії або облдержадміністрації становить 1040 грн. На ці гроші знайти висококваліфіковані кадри дуже складно. Тому ми маємо розуміти, що у держави грошей на утримання апаратів більше не буде, і щоб платити хоча б три тисяі гривень на місяць, необхідно скоротити кількість працюючих, та й віддача має бути зовсім іншою», – сказав М.ДОБКІН.