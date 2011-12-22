Завод ім. Малишева передав армії 10 танків «Булат» (фото)

10:21, 22 грудня 2011
Харьків
3 0

Бєлов: ми здатні наростити обсяги...

Харків. 22 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» завершило випуск і відвантажило Збройним силам України 10 танків БМ «Булат».

Як передає кореспондент УНІАН, чергова партія бойових машин, виготовлених на замовлення Міністерства оборони України, сьогодні була завантажена на залізничні платформи і відправлена з території заводу в діючі частини української армії.

За словами виконуючого обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, «бойові танки, які сьогодні підприємство відвантажує українським збройним силам, - краще підтвердження правильності курсу реформи національного ОПК, розпочатої Президентом України. Не секрет, що наш завод тривалий час знаходився у важкому становищі. Ситуація почала змінюватися на краще лише після рішення Президента про створення Державного концерну «Укроборонпром», до складу якого увійшов завод імені Малишева».

«Ми вирішуємо накопичені роками проблеми і одночасно рухаємося вперед», - сказав М.БЄЛОВ, промовляючи перед колективом заводу на мітингу, присвяченому відправці танків.

Танк БУЛАТ фото Андрій КРАВЧЕНКО 281111

Новий керівник підприємства зазначив, що «ці десять «Булатів» для української армії, а також наше завантаження в рамках міжнародних контрактів, укладених держкомпанією«Укрспецекспорт», дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє». «Ми вчасно і якісно, - запевнив він, - виконаємо всі завдання Президента і щодо підвищенню обороноздатності країни, і в рамках виконання міжнародних контрактів».

М.БЄЛОВ повідомив, що 10 нових БМ «Булат» є черговою партією машин цієї моделі, яку завод випустив у 2011 році згідно з контрактом, укладеним у 2009 році.

Як заявив у своєму виступі на мітингу заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Володимир КУРАТЧЕНКО, «таким чином реанімація оборонно-промислового комплексу України йде у правильному напрямку». За його словами, зокрема, «у 2012 році на заводі імені Малишева в10 разів збільшаться обсяги виробництва».

Відправка 10 танків БУЛАТ директор Микола БЄЛОВ фот Вол ПОЛІЩУК

Коментуючи отриману техніку, представник Міноборони Микола ШЕВЦОВ зазначив, що «танк «Булат» є доброю, практично новою машиною, і, мабуть, за всіма своїми параметрами він не проступається світовим зразкам».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» приступив до виготовлення БМ «Булат» на замовлення Міністерства оборони України в 2004 р. Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі «Завод ім. Малишева» здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64Б була розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років. Після глибокої модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». У ході створення «Булата» забезпечується поліпшення по всіх основних характеристиках танка - мобільності, захисту і бойовій потужності. За висновком фахівців, цей рівень ставить машину в ряд новітньої техніки, здатної виконувати складні завдання сучасної війни.

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. У бойовому арсеналі танка - 28 снарядів, можлива стрільба керованою ракетою через ствол гармати. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».

22 грудня 2012 фото Володимир ПОЛІЩУК

ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (вгорі) танки «Булат» в одному з цехів заводу ім. Малишева; (внизу) в.о. генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ (біля мікрофону), заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир КУРАТЧЕНКО, в.о. генерального конструктора КБ ім. Морозова Володимир ВАКУЛЕНКО з іншими представниками ОПК на мітингу з нагоди відправки партії БМ «Булат»; завантажені на залізничні платформи танки «Булат», які завод ім. Малишева відправляє до Збройних сил України 22 грудня 2011 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, Володимира ПОЛІЩУКА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter