Завод ім. Малишева передав армії 10 танків «Булат» (фото)

Харків. 22 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» завершило випуск і відвантажило Збройним силам України 10 танків БМ «Булат».

Як передає кореспондент УНІАН, чергова партія бойових машин, виготовлених на замовлення Міністерства оборони України, сьогодні була завантажена на залізничні платформи і відправлена з території заводу в діючі частини української армії.

За словами виконуючого обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, «бойові танки, які сьогодні підприємство відвантажує українським збройним силам, - краще підтвердження правильності курсу реформи національного ОПК, розпочатої Президентом України. Не секрет, що наш завод тривалий час знаходився у важкому становищі. Ситуація почала змінюватися на краще лише після рішення Президента про створення Державного концерну «Укроборонпром», до складу якого увійшов завод імені Малишева».

«Ми вирішуємо накопичені роками проблеми і одночасно рухаємося вперед», - сказав М.БЄЛОВ, промовляючи перед колективом заводу на мітингу, присвяченому відправці танків.

Новий керівник підприємства зазначив, що «ці десять «Булатів» для української армії, а також наше завантаження в рамках міжнародних контрактів, укладених держкомпанією«Укрспецекспорт», дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє». «Ми вчасно і якісно, - запевнив він, - виконаємо всі завдання Президента і щодо підвищенню обороноздатності країни, і в рамках виконання міжнародних контрактів».

М.БЄЛОВ повідомив, що 10 нових БМ «Булат» є черговою партією машин цієї моделі, яку завод випустив у 2011 році згідно з контрактом, укладеним у 2009 році.

Як заявив у своєму виступі на мітингу заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Володимир КУРАТЧЕНКО, «таким чином реанімація оборонно-промислового комплексу України йде у правильному напрямку». За його словами, зокрема, «у 2012 році на заводі імені Малишева в10 разів збільшаться обсяги виробництва».

Коментуючи отриману техніку, представник Міноборони Микола ШЕВЦОВ зазначив, що «танк «Булат» є доброю, практично новою машиною, і, мабуть, за всіма своїми параметрами він не проступається світовим зразкам».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» приступив до виготовлення БМ «Булат» на замовлення Міністерства оборони України в 2004 р. Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі «Завод ім. Малишева» здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64Б була розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років. Після глибокої модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». У ході створення «Булата» забезпечується поліпшення по всіх основних характеристиках танка - мобільності, захисту і бойовій потужності. За висновком фахівців, цей рівень ставить машину в ряд новітньої техніки, здатної виконувати складні завдання сучасної війни.

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. У бойовому арсеналі танка - 28 снарядів, можлива стрільба керованою ракетою через ствол гармати. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».

ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (вгорі) танки «Булат» в одному з цехів заводу ім. Малишева; (внизу) в.о. генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ (біля мікрофону), заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир КУРАТЧЕНКО, в.о. генерального конструктора КБ ім. Морозова Володимир ВАКУЛЕНКО з іншими представниками ОПК на мітингу з нагоди відправки партії БМ «Булат»; завантажені на залізничні платформи танки «Булат», які завод ім. Малишева відправляє до Збройних сил України 22 грудня 2011 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, Володимира ПОЛІЩУКА