Завтра вдень 0-5° морозу

Харків. 22 грудня. УНІАН. Завтра у Криму очікується сніг та мокрий сніг (на півдні з дощем), місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби у Криму від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі до 5° тепла.

На решті території України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях невеликий сніг.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї пориви 17-22 м/с.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.