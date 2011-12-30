«Батьківщина» вимагає звільнення Тимошенко з в’язниці

Харків. 30 грудня. УНІАН. У ці хвилини під стінами Качанівської жіночої колонії у Харкові розпочався мітинг активістів партії «Батьківщина», учасники якого вимагають звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з в’язниці.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти партії, які беруть участь в акції, упевнені, що півгодини тому Ю.ТИМОШЕНКО була доставлена до Качанівської колонії. Учасники мітингу скандують «Юлі – волю!», «Юля, ми з тобою!», «Банду геть!».

«Те, що сьогодні відбувається, іншими словами, як свавілля тоталітарного режиму, назвати не можна… Вся Україна сьогодні концентрується саме тут. Ми прийшли, щоб сказати «Юля, ми з тобою»», - сказав на мітингу представник міської організації «Батьківщина».

За словами заступника голови обласної Харківської організації «Батьківщина» Валерія ДУДКА, «влада притримується тих сценаріїв, які були нею розпочаті. Шкода, що тільки азіатські події її ні чому не навчили». Він повідомив журналістам, що сьогодні до Харкова прибувають народні депутати з Києва, відбудеться нарада і про подальші плани парторганізації буде оголошено пізніше. Він зазначив, що активісти «Батьківщини» не стали перегороджувати дорогу кортежу автомобілів, оскільки в своїх методах боротьби керуються цивілізованими методами.