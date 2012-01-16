Харківська Батьківщина «просуває» Тимошенко на Нобелівського лауреата

Харків. 16 січня. УНІАН. Активісти Харківської міської організації партії «Батьківщина» зібрали близько 2 тисяч підписів за висунення кандидатури засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови обласної парторганізації «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

Він зазначив, що збір підписів усі районні партійні організації «Батьківщини» в Харкові продовжуватимуть до кінця місяця. Після цього підписи будуть направлені до Нобелівського комітету.

В.ДУДКО підкреслив, що ця ініціатива «отримала підтримку в Європі та Америці», і висловив переконання що Ю.ТИМОШЕНКО зрештою буде номінована на здобуття Нобелівської премії миру.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади та службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої виправної колонії (№54) у Харкові.

10 січня вранці неподалік Качанівської колонії активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру. У другій половині дня кілька чоловіків, одягнутих у форму працівників комунальних служб, демонтували намети. Наступного дня активісти партії продовжили збір підписів.