Міністр каже, що спочатку зарплата, а потім - підняття тарифів

Харків. 27 січня. УНІАН. Тарифи на житлово-комунальні послуги мають підвищуватися паралельно зі зростанням заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на брифінгу в Харкові висловив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, коментуючи ситуацію з підвищенням квартплати у Харкові.

«Не треба було два роки нічого не робити, а потім приймати рішення про підвищення тарифу майже в два рази. Треба робити автоматично: піднімається заробітна плата – підвищуються тарифи. Я впевнений, що така ідеологія в державі буде затверджена і такого різкого підйому не буде», - А.БЛИЗНЮК .

При цьому міністрр зауважив, що влада Харкова ухвалювала рішення про підвищення тарифів у рамках своєї компетенції та згідно з чинним законодавством. Він зауважив, що витрати на надання послуг ЖКГ у будь-якому разі мають бути компенсовані.

«Постановка питання про компенсацію витрат правильна. Рішення буде знайдене», - запевнив А.БЛИЗНЮК.