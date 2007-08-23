Харків. 23 серпня. УНІАН. Голова Політради Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО нагадав, як на початку року Віктор ЯНУКОВИЧ та Микола АЗАРОВ заявляли, що “жодної копійки на підвищення зарплат і пенсій немає”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, на мітингу у Куп’янську у середу В.КИРИЛЕНКО сказав: “Уряд ЯНУКОВИЧА повинен був справедливо підвищити пенсії і зарплати з першого січня поточного року, а не “прозрівати” напередодні виборів і будувати на цьому свою виборчу кампанію”.

За словами голови Політради Блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, “півроку тому ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ, представляючи бюджет на 2007 рік, говорили про те, що жодної копійки на підвищення зарплат і пенсій немає. І навіть видав крилату фразу, мовляв, скільки ж це пенсіонерам треба випити кефіру, щоб побудувати один новий міст”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, “це він натякав на те, що треба за чийсь рахунок мости будувати, а нормальний уряд повинен був і пенсії та зарплати підвищувати, і мости будувати не за рахунок пенсіонерів, а за рахунок того, щоб їхні клани менше грошей розкрадали”.

“У той же час, - зазначив В.КИРИЛЕНКО, - за підрахунками наших економістів, у бюджеті були кошти, щоб з 1 січня підвищити мінімальну пенсію з 380 до 407 гривень”.

“Очевидно, що у простого українського пенсіонера було забрано у січні 27 гривень, у лютому - 27 гривень, і у березні - 27 гривень. Тобто за перший квартал 81 гривню. Ось це і є правда про соціальну політику ЯНУКОВИЧА”, - наголосив голова Політради НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 грудня 2006 року ветував Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік». Глава держави вимагав встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму. При цьому він підкреслив, що за розрахунками експертів, прожитковий мінімум на 1 січня становитиме 405 грн., а у бюджеті закладено 385 грн.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні проживає 2 млн. пенсіонерів, у яких пенсія нижча за прожитковий мінімум. За його словами, ще 8 млн. пенсіонерів отримують пенсію, що дорівнює прожитковому мінімуму.

15 грудня 2006 р. перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд ніколи не погодиться зі зміною ідеології бюджету на 2007 рік. Він підкреслив, що бюджет, прийнятий парламентом, - «бюджет соціальний, бюджет розвитку». За його словами, зараз йдуть розмови про те, що нібито існують проекти, від яких можна й потрібно відмовитися, й що «економіку потрібно розвивати через збільшення вживання нашими пенсіонерами кефіру». «Скільки потрібно кефіру додатково виділити нашим пенсіонерам, щоб побудувати міст через Дніпро? - сказав М.АЗАРОВ. - Це абсолютно абсурдні ідеї, при яких бюджет розвитку перетворюється на бюджет проїдання і це приведе до краху нашу економіку». За його словами, уряд ніколи не зможе погодитися з таким підходом.

В результаті, після неодноразових наполягань Президента уряд погодився підвищити пенсії з 1 квітня 2007 року.