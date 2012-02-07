Шурма обраний головою правління обласного відділення Фонду соцстраху
14:17, 07 лютого 2012Харьків
0 0
Віце-губернатор назвав пріоритети
Харків. 7 лютого. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА обраний головою правління Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, повідомляє сайт ОДА.
За словами І.ШУРМИ, головними пріоритетами в роботі обласного відділення Фонду будуть оздоровлення людей на базі санаторіїв та пансіонатів Харківської області, а також дитяче оздоровлення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter