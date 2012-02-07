Шурма обраний головою правління обласного відділення Фонду соцстраху

Віце-губернатор назвав пріоритети

Харків. 7 лютого. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА обраний головою правління Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, повідомляє сайт ОДА. За словами І.ШУРМИ, головними пріоритетами в роботі обласного відділення Фонду будуть оздоровлення людей на базі санаторіїв та пансіонатів Харківської області, а також дитяче оздоровлення.

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