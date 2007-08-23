У Харкові судитимуть викрадачів авто

Харків. 23 серпня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно 3 членів організованої групи за ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник відділу прокуратури Олег БУРЦЕВ, під час проведення досудового слідства встановлено, що з початку червня 2006 р. по травень 2007 р. вони скоїли у Харкові п’ять злочинів.

Два члени організованої групи вночі вибирали легкові автомобілі, які були припарковані біля багатоповерхівок на Салтівці, торгового центру «Барабашове» та «Караван» і не були обладнані сигналізацією. За допомогою спеціально придбаних інструментів співучасники зламували замки передніх дверей, заводили двигуни та переганяли автомобілі у Циркуни. В одному із гаражів на них чекав третій співучасник для того, щоб до ранку розібрати легкову машину. Деталі збували як металобрухт.

Організатором групи став непрацюючий харків’янин, 1979 р. народження, який мав вищу юридичну освіту. До злочинної діяльності він залучив двох раніше засуджених мешканців Циркунів. Молодший з них був засуджений у 1995, 1998 та у 2002 роках за скоєння тяжких злочинів. Старший у 2005 р. був засуджений за аналогічний злочин до 3 років позбавлення волі умовно, з випробувальним строком 1 рік. До складу організованої групи він увійшов у період випробувального терміну.