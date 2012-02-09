Власенко каже, що ознайомитися зі справою Тимошенко до 28 березня нереально

Харків. 9 лютого. УНІАН. Ознайомитися з матеріалами кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня нереально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, говорячи про подання слідчих СБУ щодо обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи до 28 березня.

«Ні, ці строки абсолютно нереальні. Просто читання однієї сторінки матеріалів справи потребує близько 3,5 хвилин, якщо читати її швидко. 62 томи, приблизно 300 сторінок у кожному томі, порахуйте. 18 тисяч сторінок, помножте на 3 – 48 тисяч хвилин, поділіть на 60 – отримаєте в годинах, після цього поділіть на 8 робочих годин у день, хоча я маю можливість зустрічатися з ТИМОШЕНКО п’ять годин на день, не більше. У матеріалах справи кілька десятків експертиз, які треба проаналізувати, про які треба поговорити зі спеціалістами, які треба зіставити між собою – це величезний обсяг роботи», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

На думку адвоката, обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи немає ніякого сенсу, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО й так перебуває у в’язниці.

«Немає в цьому жодного сенсу, бо вже закінчилися строки досудового слідства, крім того, ТИМОШЕНКО перебуває за ґратами. Здавалося б, що ще треба. А треба одне, треба винести другий вирок до рішення Європейського суду з прав людини. Це єдина мета», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що на сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО «оглянув 2 томи матеріалів справи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулося засідання Київського районного суду Харкова, на якому розглядалося подання слідчих Служби безпеки України встановити остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ 28 березня.

Суд задовольнив відповідне подання. У разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

Постанова суду може бути оскаржена протягом трьох днів в апеляційному суді.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати не брали участі у сьогоднішньому засіданні в Київському суді Харкова.

Довідка УНІАН. Слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».