В центрі Харкова знову викрали Lexus
А на Московському проспекті - BMW X5
Харків. 9 лютого. УНІАН. В районі майдану Свободи у Харкові вчора, 8 лютого, викрали автомобіль Lexus GX 470, повідомляє SQ.
Цю інформацію підтвердили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
За інформацією міліції, машину викрали в період приблизно з 13.00 до 19.00. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 289 Кримінального кодексу України (викрадення автомобіля).
Нагадаємо, схожий випадок стався 5 грудня. Тоді в центрі міста, на перехресті вулиць Мироносицької та Іванова, неподалік від будинку Харківської облдержадміністрації, теж викрали автомобіль Lexus LX 570. Викрадача досі не знайшли.
В міліції також розповіли, що вчора від будинку на Московському проспекті був викрадений автомобіль BMW X5.