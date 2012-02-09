В центрі Харкова знову викрали Lexus

Харків. 9 лютого. УНІАН. В районі майдану Свободи у Харкові вчора, 8 лютого, викрали автомобіль Lexus GX 470, повідомляє SQ.



Цю інформацію підтвердили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією міліції, машину викрали в період приблизно з 13.00 до 19.00. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 289 Кримінального кодексу України (викрадення автомобіля).

Нагадаємо, схожий випадок стався 5 грудня. Тоді в центрі міста, на перехресті вулиць Мироносицької та Іванова, неподалік від будинку Харківської облдержадміністрації, теж викрали автомобіль Lexus LX 570. Викрадача досі не знайшли.

В міліції також розповіли, що вчора від будинку на Московському проспекті був викрадений автомобіль BMW X5.