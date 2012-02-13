Шурма про пріоритети влади 2012 року

Харків. 7 лютого. УНІАН. Одним з пріоритетних питань роботи Харківської облдержадміністрації у 2012 році буде підвищення зарплати працівників соціальної сфери.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, наприкінці минулого тижня під головуванням заступника губернатора Ігоря ШУРМИ відбулося засідання колегії Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Під час засідання були підбиті підсумки роботи управління за 2011 рік та проаналізована роботу управління з ліквідації заборгованості із зарплати та сплати внесків до Пенсійного фонду, забезпечення доступності органів влади та інших установ для маломобільних груп населення, організації санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними засобами реабілітації людей з особливими потребами тощо.

«Незважаючи на наявність всіх проблем, якими займається соціальна сфера, основним та принциповим питанням для обласної адміністрації є підвищення зарплати працівників соціальної сфери, які, в основному, отримують мінімальну зарплату. Облдержадміністрація порушила питання підвищення зарплати перед центральними органами влади. Для нас воно буде пріоритетним в 2012 році», - сказав під час засідання І.ШУРМА.