На протизсувні заходи в Харківській області необхідно 14 млн. грн.

Харків. 16 лютого. УНІАН. На виконання першочергових запобіжних протизсувних заходів на території Харківської області необхідно близько 14 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на цей час на території Харківської області понад 1100 зсувонебезпечних ділянок. Головним управлінням ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА виділені об`єкти, що потребують першочергового фінансування.

Як повідомив на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій начальник головного управління Роман ГРИВА, це інженерно-вишукувальні роботи та розробка протизсувних заходів у місті Куп `янськ - кошторисна вартість за проектом становить 9,9 млн. грн., виконання протизсувних заходів у селищі Кочеток Чугуївського району - залишкова вартість робіт за проектом 2,5 млн. грн.; виконання будівельно-укріпних робіт з ліквідації зсувних процесів та збереження природного середовища по правому березі річки Сіверський Донець у місті Чугуїв - близько 2 млн. грн.

«Матеріали з економічним обгрунтуванням щодо цих об`єктів були нами направлені до МНС України для включення їх в загальнодержавну цільову Програму захисту населення і територій областей від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 рр.

На даний момент комплексна цільова програма знаходиться на розгляді профільних комітетів Верховної Ради. Як тільки вона буде прийнята, ми в найкоротші терміни розробимо нашу регіональну програму. В залежності від того, як відбуватметься фінансування, це буде або окрема програма, або складова частина вже діючої в області програми. Саме від державної програми будуть залежати можливості та способи фінансування», - сказав Р.ГРИВА.