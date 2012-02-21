У Харкові планується акція на кшалт «геть усіх»

Харків. 21 лютого. УНІАН. У Харкові члени Народної ради України проведуть пікет із вимогою відставки керівництва країни.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з організаторів акції, голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ, учасники акції вимагатимуть відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розпуску уряду Миколи АЗАРОВА та перевиборів до Верховної ради України.

За його словами, у пікеті, який розпочнеться на площі Свободи перед Будинком рад 23 лютого о 10.00, візьмуть участь представники чорнобильських, афганських, ветеранських, підприємницьких об’єднань, екологічних та козацьких організацій.

Б.КОРОТКОВ зазначив, що в Харків для участі в пікеті приїдуть представники 22 областей України. За його словами, в акції, яка триватиме протягом 4 годин, візьмуть участь близько 1 тисячі осіб.

За даними Б.КОРОТКОВА, учасники пікету також покладуть квіти до пам’ятника Т. Шевченку, що на вулиці Сумській в Харкові, та проведуть форум громадських організацій, на якому обговорять перспективи розвитку України.

Б.КОРОТКОВ зауважив, що під час пікету його учасники повернуться спиною до Будинку рад. Це, за його словами, символізуватиме ставлення народу до чинної влади.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці осені 2011 року в Києві за ініціативи громадської організації воїнів-афганців «Ніхто крім нас», громадянського руху «Спільна справа» та ще низки союзних громадських об’єднань утворено Народну раду України, головним завданням якої визначено усунути з посади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

На знімку: одна з акцій громадян України, осінь 2011 (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА