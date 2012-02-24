Металіст удруге розтрощив Зальцбург

Харків. 24 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у матчі Ліги Європи на своєму полі завдав поразки австрійському Зальцбургу.

Гра, що пройшла у Харкові в середу на стадіоні «Металіст», завершилася з розромним рахунком – 4:1.

Голи забили Хінтереггер 29 (автогол), Крістальдо 62, Бланко 63, Марлос 88 - Янчер 56.

Склад Металіста: Горяїнов, Пшеничних, Папа Гуйє, Березовчук, Вільягра (Обрадович 21), Торрес, Хав`єр, Бланко, Соса, Тайсон (Марлос 57), Крістальдо (Девіч 62).

За підсумком двох матчів (8:1) Металіст виходить у наступну фазу змагань. Далі його суперником стане грецький Олімпіакос. Гра відбудеться 8 березня в Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА