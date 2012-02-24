В Харківській області відновлять районні будинки культури

Харків. 24 лютого. УНІАН. Відновлення будинків культури в районах входить до числа пріоритетних напрямів розвитку Харківської області.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Печенізького району голова Харківськох облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.



«У кожного району є свої особливості, тому серед пріоритетів, на які ми виділяємо фінансування, ми вибираємо ті об`єкти, які рекомендує місцева влада», - сказав М.ДОБКІН

«Палац культури, - додав він, - дійсно важливий для Печенізького району та області в цілому. Тепер у жителів району буде можливість займатися в спортивних секціях і різних гуртках, велика кількість дітей і дорослих, різних творчих колективів зможуть в цивілізованих умовах проводити вільний час, вчитися, а потім з гордістю представляти район і область на всіляких змаганнях і конкурсах».

Як повідомив голова Печенізької РДА Олександр ГУСАРОВ, перші секції в районному будинку культури запрацюють уже найближчим часом. Зокрема, інтернет-бібліотека запрацює протягом місяця, зал для боксу і тренажерний зал - протягом 2 місяців. Ці приміщення будуть обладнані за рахунок позабюджетних коштів.

Планується, що будинок культури в повному обсязі запрацює до травня. На даний момент в приміщенні залишилося провести роботи з оснащення устаткуванням. Зокрема, необхідно закупити одяг для сцени і механізми, а також світлове обладнання, загальна вартість якого становить близько 1 млн. грн. На сьогодні є домовленість з керівництвом області про виділення коштів на ці цілі, йдеться у повідомленні.